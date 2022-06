Nella categoria 55 kg, a Pesaro ha centrato il suo nono titolo

Francesco Parrinello sale sul gradino più alto del podio nel campionato italiano under 16 di ju jitsu nella categoria 55 kg. Il giovanissimo campione di Villabate ha vinto al Palasport di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, il suo nono titolo tricolore dopo aver vinto le eliminatorie ed altri quattro incontri di finale.

A 4 anni il suo primo successo

Francesco Parrinello inizia la sua carriera nel ju jitsu all’età di 4 anni. La sua prima competizione fu il torneo nazionale Dragonball a Roma dove arrivò al primo posto. Continua vincendo svariate selezioni regionali.

All’età di sette anni partecipa alla competizione europea in Germania, German Open, categoria under 10 arrivando al secondo posto in una categoria con atleti tutti più grandi di lui.

Nel 2019 la prima convocazione in azzurro

Nel 2019 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale Italiana di ju jitsu per partecipare al Balcan Open e conquista il settimo posto al mondiale.

Quest’anno ha partecipato all’Europeo in Grecia con la Nazionale centrando la quinta posizione.

Dall’età di 4 anni ad oggi vince 9 campionati italiani ed è 11° nel ranking mondiale e 1° in quello nazionale della sua categoria.

Parrinello, pur giovanissimo, ha sempre inseguito il sogno di voler insegnare e l’anno prossimo frequenterà il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo per realizzare il suo sogno.

Parrinello “Ogni vittoria è punto di partenza”

“Sono contento per il risultato ottenuto – spiega Francesco Parrinello – che va ad arricchire soprattutto il mio bagaglio di esperienze. Ogni vittoria, per me, rappresenta sempre un punto di partenza e mai un punto di arrivo. Sono appena rientrato e già ho voglia di andare in palestra per fare allenamento”.

L’evento appena concluso a Gabicce Mare si è svolto nell’ambito dei World Games, la manifestazione sportiva che comprende competizioni di molte discipline che non sono inserite nel programma dei Giochi olimpici, ed è stato organizzato dal Gaisf (Global Association of International Sports Federations), un’associazione no-profit che raggruppa federazioni sportive internazionali.