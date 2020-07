La magia del sedano rapa e il connubio con lo yogurt greco

L’insalata Waldorf è un contorno sfizioso ideato nel lontano 1893 negli Usa. La Waldorf Salad è stata inventata nelle cucine del celebre hotel di Manhattan .

E’ un piatto a base di sedano rapa, ed è perfetto da servire con carni o pesce, il piatto è stato inventato dallo storico chef svizzero americano Oskar Tschirky, una leggenda della cucina mondiale.

Tschirky lavorava ai fornelli dello storico Hotel Waldorf di New York.

L’ingrediente principale è il sedano rapa. A differenza del classico sedano a coste, è simile ad una radice ed ha un gusto più dolce e delicato. Al sedano rapa, nella ricetta tradizionale, si aggiungono mele e gherigli di noce, il tutto condito con una salsa dressing a base di yogurt e maionese.

Ecco gli ingredienti per una Waldord salad come Tschirky comanda: 250 gr di sedano rapa, 1 mela verde,150 gr di yogurt greco, succo di limone, 50 gr di noci (gherigli,) 30 gr di miele,120 gr di maionese, sale, pepe.

Oskar Tschirky

In quindici minuti, la vostra Waldorf è pronta: iniziate a sbucciare il sedano rapa, pulitelo e tagliatelo a listarelle. Scottatelo per un paio di minuti in abbondante acqua bollente salata.

Una volta scolato tamponatelo con della carta assorbente o un canovaccio pulito. Intanto in una ciotolina mettete yogurt, miele, maionese, sale e pepe. Mescolate bene per unire gli ingredienti al meglio. Trasferite la mela in una ciotolina ed aggiungete il succo di limone per non farla annerire.

Scolate la mela dall’acqua, mettetela in una ciotola con il sedano rapa, aggiungete ora la salsa precedentemente preparata, amalgamate ed incorporate le noci spezzettate grossolanamente.

Quindi rimescolate e mettete in frigo per una mezz’ora.