"Non mi lascerò intimidire da nessuno"

“La Vardera sei uno sbirro e un carabiniere”. Ecco cosa è successo: la scorsa notte bordo di una Toyota grigia, due uomini non ancora identificati, si sono messi a gridare con insistenza quello slogan con l’evidente scopo di intimidire, o perlomeno infastidire, il neo deputato regionale Ismaele La Vardera, con un passato da giornalista d’inchiesta al programma tv “Le Iene”.

Sbirro e carabiniere? Per me è un onore essere chiamato così

Quella frase che vuole suonare come un’offesa per La Vardera suona come un punto d’onore. Il giornalista deputato annuncia di volersi rivolgere ai Carabinieri per scoprire chi siano i responsabili di quell’incursione notturna. “Per me è un onore essere definito “sbirro” o “carabiniere” – spiega La Vardera, rivolgendosi agli autori di quel blitz notturno – anche se voi lo dite in modo dispregiativo.

Verrà presentata denuncia ai Carabinieri

La Vardera spiega di essere “riuscito prontamente a fare una foto della macchina grigia con a bordo i due uomini” e spiega che “già domani (oggi per chi legge) andrò dai carabinieri, per la semplice ragione che nessuno debba pensare che io possa farmi intimorire da chicchessia. Anche se purtroppo non è la prima volta, sempre sotto casa, che accade”.

La Vardera, “Non mi farò intimidire”

“Se l’appellativo di “sbirro” mi è stato attribuito per le inchieste, o per le denunce da giornalista – conclude La Vardera, rivolgendosi agli autori delle grida sotto casa – sappiate voi gentili signori con la Toyota grigia, che da parlamentare farò 10 volte di più”.

Già in campagna elettorale La Vardera aveva svelato gli strani intrecci del modo di fare politica in Sicilia. Alcune persone si erano rivolte a lui tramite i social, chiedendo soldi in cambio del voto.

Infine, un pensiero che non manca mai nella narrativa di Ismaele La Vardera, ed è quel pensiero rivolto a sua madra: “fortunatamente mia mamma era andata via da qualche secondo, non sarebbe stato bello farla assistere a quella scena.