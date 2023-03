aperto 12 ore

Aperto il posto di polizia al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. E’ stato il direttore dell’Asp di Ragusa, Fabrizio Russo, a consegnare i locali al questore di Ragusa, Giusy Agnello. Un’iniziativa nata con l’intenzione di scongiurare le aggressioni di medici al Pronto soccorso, fenomeno che sta crescendo in molti centri siciliani. Nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi che hanno destato molta preoccupazione.

Il progetto a Vittoria

Il progetto, concentrato nel Ragusano, è stato avviato, in via prioritaria, nell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria dove, secondo fonti della polizia, le statistiche rivelano un numero di referti scaturenti da reati più elevato rispetto a quello delle strutture ospedaliere di Ragusa e Modica, “con l’auspicio che possa essere esteso, in tempi brevi, anche agli ospedali di Ragusa e Modica, per garantire una maggiore sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori sanitari che potrebbero essere vittime di aggressioni o azioni di disturbo all’interno dei luoghi di lavoro” dicono dalla Questura.

Secondo quanto sostenuto dalla Questura di Ragusa, il servizio sarà operativo dalle 8 alle 20 e l’agente di turno lavorerà in stretto raccordo con le sale operative della Questura e del Commissariato di Vittoria, tramite una linea dedicata, a garanzia del pronto invio di pattuglie nei casi di necessità.

Le direttive del Capo della polizia

“Il Questore di Ragusa, nel solco delle Direttive impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, dettate dall’esigenza – si legge nel documento diffuso dalla Questura di Ragusa – di garantire maggiore sicurezza al personale sanitario a seguito dei numerosi episodi di aggressione e disturbo avvenuti nel territorio nazionale, pur non riscontrando particolari criticità nel territorio ibleo si è immediatamente impegnata per la realizzazione del Posto di Polizia a Vittoria, condividendo il progetto con il Prefetto di Ragusa lo scorso 3 marzo, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”