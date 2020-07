Tecnologia e salute

Il servizio è attivo ad Avola, nel Siracusano, ed a Vittoria, nel Ragusano: una App per verificare se le spiagge sono affollate. Un sistema escogitato per scongiurare i pericoli di assembramenti, che, secondo i medici, possono causare la diffusione del virus.

Per chi si reca ad Avola, basta scaricare con il proprio telefonino l’applicazione “Lidolido- in spiaggia in sicurezza” su Play Store e su Apple Store. “Ad Avola è possibile accedere in tutta sicurezza al mare, controllando già da casa la disponibilità delle numerose spiagge del litorale. Il proprio posto al sole, dunque, è facilmente raggiungibile con un clic. Grazie alla tecnologia possiamo davvero rendere più funzionali e allo stesso tempo maggiormente sicure tante azioni che fanno parte della nostra quotidianità – dicono il sindaco Luca Cannata e l’assessore al Turismo Giuseppe Costanzo – da qui nasce Lido Lido. Semplificazione e sicurezza alla base della nostra scelta di dotarci dell’app per questa estate: il sistema, infatti, è assolutamente sicuro e garantisce la privacy di chi lo utilizza”.

Con la scansione del QR code, chi arriva in spiaggia può controllare se è stato o meno raggiunto il numero limite di capienza e, dunque, capire se è necessario spostarsi di qualche metro e accedere alla spiaggia successiva. “Per aiutare avolesi e turisti, poi, è stato istituito un servizio di steward, gestito dai volontari di “Misericordia” in aggiunta al servizio di salvataggio già presente con diverse postazioni” fa sapere il sindaco di Avola, Luca Cannata.

A Vittoria, l’App è rivolta ai disabili, come emerso nell’iniziativa sottoscritta dal’Asp di Ragusa e dai Comuni del Ragusano, dal titolo Mare senza frontiere. Secondo quanto indicato nell’intesa l’azienda sanitaria mette a disposizione il personale, le amministrazioni locali le attrezzature, tra cui le sedie da mare per poter fare il bagno.

“L’App permette di monitorale il flusso di persone sul litorale – spiega Antonio Drago, ideatore dell’App – per cui l’utente avrà la possibilità di scegliere in quale arenile trascorrere la giornata. Cosa importante è che l’App è inserita nel progetto Mare senza frontiere”.

Il progetto prevede l’individuazione di percorsi, dall’arrivo degli utenti fino al posizionamento sotto gli ombrelloni in una porzione già attrezzata. Il servizio si concluderà il 31 di agosto (dalle ore 10.00 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19.00, dal martedì alla domenica. È escluso il lunedì). Sono undici le postazioni attrezzate: Scoglitti Spiaggia n. 15 Lungomare Lanterna; Marina di Ragusa (piazza Torre); Marina di Modica e Maganuco; Punta Secca e Casuzze (lido Selene); Pozzallo (Lido Enrique); Marina di Acate via Nettuno, angolo lungomare; Marina di Ispica (Lido Otello); Cava D’Aliga e Sampieri.

