A perdere la vita nel Ragusano un extracomunitario

Travolto da un’auto, morto un extracomunitario sulla strada provinciale 25 nella Ragusa Marina mare. E’ accaduto ieri nella prima serata. La vittima, Faouzi Quazquaza, 47 anni, non ha avuto scampo al momento del violento impatto. Preso in pieno mentre stava per accingersi ad attraversare la strada. Probabilmente il buio e la scarsa visibilità, sono state determinante in questo tragico episodio.

Soccorsi inutili

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118. I sanitari hanno provato a dare immediata assistenza all’uomo rimasto privo di conoscenza sull’asfalto. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati però inutili. Il cuore del 47enne aveva già smesso di battere, è morto sul colpo dopo esesre stato travolto dal mezzo.

La dinamica

La polizia stradale ha effettuato i rilievi sul posto per provare a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime evidenze, la vittima pare stesse tentando di attraversare la strada sulla provinciale che collega Ragusa con la zona di marina mare. Forse a causa del buio o di una distrazione, il conducente di un’auto che sopraggiungeva ha investito a velocità il 47enne, sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

Altre due vittime in questi giorni

Appena qualche giorno fa c’è stata un’altra vittima della strada nella zona orientale della Sicilia. Larissa Venezia, 30 anni originaria di Piazza Armerina, è morta dopo 5 giorni di agonia in seguito ad un incidente che ha visto coinvolta la motocicletta sulla quale viaggiava lo scorso 17 febbraio sulla Noto-Rosolini. Il conducente, Diego Lauria, 30 anni di Vittoria, era morto sul colpo. La giovane fu sbalzata dalla moto come il compagno. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. In questi giorni la ragazza ha lottato con tutte le sue forze.

Incidente a Siracusa

Nei giorni scorsi altro incidente di una certa gravità a Siracusa. A scontrarsi uno scooter ed una macchina, un Suv, in via Von Platen, nella zona della caserma dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio un uomo di 35 anni che era in sella al ciclomotore, finito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il ragazzo è finito nel reparto di Rianimazione.



Like this: Like Loading...