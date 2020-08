La vittima è Antonino Cammilleri

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque di Scoglitti, a Vittoria dai militari della Capitaneria di Porto. Il cadavere appartiene ad un cinquantunenne di Licata, Antonino Cammilleri, disperso in mare da quattro giorni. Il sub era stato inghiottito dalle alte onde nel tratto di mare di fronte alle Balatazze di Licata. Per giorni sono state effettuate le ricerche dalla Capitaneria di porto, con motovedette ed elicottero, dai volontari della Protezione civile e dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo.

Nei mesi scorsi, a Siracusa, venne ritrovato il cadavere di un uomo, originario della provincia di Catania, che, pure in quel caso, risultava scomparso. Il riconoscimento avvenne dopo alcune indagini degli agenti della Squadra mobile Probabilmente, un caso di suicidio: a quanto pare, la corrente avrebbe trascinato il corpo fino al porto di Siracusa, intercettato poi da un diportista che, a bordo della sua barca a vela, stava facendo rientro nella rada. È stato lui stesso a chiedere l’intervento dei militari della Guardia costiera che hanno raggiunto la salma con una motovedetta, su cui è stato caricato il cadavere, trasferito poi in obitorio.

FOTO FRANCO ASSENZA