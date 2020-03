Dopo lo stop al traffico passeggeri

Una corsa straordinaria di catamarano fra Malta e Pozzallo e un volo charter fra La Valletta e Roma saranno ‘presumibilmente’ organizzati entro oggi per gli italiani temporaneamente presenti a Malta che intendono rientrare in Italia. Lo rende noto l’ambasciata italiana.

Il governo maltese ha interrotto il traffico passeggeri da e per l’Italia. Gli interessati devono inviare un’email a cons.lavaletta@esteri.it. Per le emergenze i numeri sono +35621233157 o +35622489800.

Il primo ministro maltese dopo aver annunciato lo stop al traffico passeggeri ha specificato che da e per l’Italia da stanotte non possono più viaggiare passeggeri, per nessuna ragione. I catamarani del collegamento veloce navale con Pozzallo, in Sicilia (circa un’ora e mezza di viaggio), saranno utilizzati solo per assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti di medicine, cibo e merci.

All’ingresso di tutte le strutture sanitarie l’accesso di tutti è filtrato: chiunque recentemente abbia visitato un Paese in una lista una lista di 22, quindi non solo l’Italia, deve indossare la mascherina e viene informato sulla “opportunità” di sottoporsi al test