Adesso sono in quarantena nell'hotspot

Il Direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia, ha comunicato al sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il risultato negativo dei primi 3 tamponi tonsillari per il virus Covid 19 eseguiti sui migranti sbarcati ieri dalla Ocean Viking e ricoverati presso l‘Ospedale di Modica. Risultano negativi

“Sono già in esecuzione i tamponi tonsillari sugli altri migranti in quarantena presenti nell’hotspot che in atto non presentano sintomi febbrili”, afferma il sindaco di Pozzallo.