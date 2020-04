L'emergenza

Quarta vittima in provincia di Ragusa da coronavirus. E’ una donna di 45 anni, residente a Modica, arrivata nel pronto soccorso dell’Ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa con altre gravi patologie. Il tampone ha poi confermato anche la positività al Covid-19.

Intanto si registrano altri due casi positivi. Si tratta di due operatori sanitari, già in isolamento da giorni, per contatto con caso Covid, che sono risultati positivi pur essendo asintomatici. Si stanno seguendo le procedure previste di sanificazione nei reparti interessati e di controllo degli operatori sanitari che sono venuti a contatto con i loro colleghi. Sono invece 8 i ricoverati in terapia intensiva nell’ospedale di Modica, individuato come hub per l’emergenza Covid-19.

Un’infermiera in servizio presso l’ospedale Sant’Elia è risultata positiva al tampone per il coronavirus. La donna era fino a qualche settimana fa in servizio al reparto di Medicina Nucleare, dove vengono eseguite le Pet Tac, poi però in seguito al trasferimento del reparto per la costituzione del pronto soccorso infettivologico è stata trasferita in un altro reparto. Si tratta del secondo caso di operatore positivo all’ospedale Sant’Elia. Giorni fa infatti è risultato positivo un operatore sociosanitario di 24 anni di Mussomeli, in servizio nell’ospedale del capoluogo nisseno