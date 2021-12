indagine dei carabinieri ad ispica

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un uomo di 60 anni, R.B., originario di Ispica, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. I militari avevano avuto una soffiata sul conto del 60enne e così si sono recati nella sua abitazione ma i controlli si sono concentrati sul garage nella sua disponibilità. Al termine della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 11 dosi di cocaina e 2 di eroina nonché 14 flaconcini di metadone.

Il garage come mercatino della droga

Durante l’operazione sono inoltre stati sequestrati strumenti per il taglio, la pesatura ed il successivo confezionamento dello stupefacente che l’uomo, secondo i carabinieri, vendeva sfruttando il suo box. Dopo gli accertamenti, il sessantenne è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Deposito di droga in un casolare

A Canicattini Bagni, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione in un casolare nella disponibilità dell’indagato, i carabinieri, insieme al Nucleo cinofili di Nicolosi (CT) ed allo Squadrone eliportato cacciatori “Sicilia”, i militari hanno rinvenuto sei involucri in plastica termosaldati contenenti complessivamente un chilogrammo di marijuana e due ulteriori involucri

con oltre mezzo chilo di cocaina.

Sequestrati 16 mila euro

Nel corso del controllo è stato rinvenuto anche materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché, all’interno di un cassetto, la somma di circa 16 mila considerata provento di attività di spaccio. L’uomo, tratto in arresto, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

Cocaina a domicilio a Siracusa

Nelle ore scorse, a Siracusa, gli agenti di polizia hanno arrestato uno spacciatore che vendeva cocaina recandosi dai clienti in sella al suo scooter. E’ stato seguito in una delle sue destinazione e successivamente bloccato: è stato lui stesso a consegnare la droga ai poliziotti.