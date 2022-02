la famiglia ha presentato un esposto

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di un poliziotto in pensione, Corrado Puglisi, 64 anni, modicano, deceduto nei giorni scorsi.

Malore dopo il vaccino

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, almeno questo è il sospetto della famiglia che, attraverso il loro legale, hanno presentato un esposto alla Procura di Ragusa. I magistrati hanno disposto l’autopsia sulla salma dell’ex poliziotto, che si trova all’ospedale Maggiore di Modica.

Il caso di un altro poliziotto

La morte dopo il vaccino e la famiglia che non riesce ancora a darsi pace. Chiedono giustizia i familiari di Davide Villa, il vice sovrintendente della squadra mobile della Questura di Catania deceduto il 6 marzo 2021 nel capoluogo etneo, dodici giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

L’opposizione all’archiviazione del caso

“Non si può morire così a 50 anni. Mio figlio si era vaccinato per potermi stare più vicino, visto le mie precarie condizioni di salute. Lui si prendeva cura di me”. Così la madre dell’uomo che, tramite i suoi legali, si è opposta alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta presentata al Gip dalla Procura di Messina.”Davide aveva un alto senso del dovere e della responsabilità che anche il suo ruolo gli imponeva – aggiunge – per questo ha subito accolto la raccomandazione a vaccinarsi rivolta alle forze di polizia. Ora chiedo giustizia per mio figlio, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia”.

Il militare in servizio ad Augusta

E’ stata avanzata dalla Procura di Siracusa al gip del Tribunale la richiesta di archiviazione per due medici ed un infermiere indagati per la morte di Stefano Paternò, il militare in servizio alla Marina militare di Augusta deceduto il 9 marzo nella sua abitazione, a Paternò, nelle ore successive alla somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca. La notizia è confermata dal Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, che, insieme al sostituto Gaetano Bono, coordina l’inchiesta che vede ancora come indagato l’amministratore delegato di AstraZeneca, Lorenzo Wittum.