Tre migranti, originari della Tunisia, che erano ospiti nell’hotspot di Pozzallo, sono stati rimpatriati. Erano destinatari dei provvedimenti di respingimento come affermato dalla Questura di Ragusa.

“A conclusione del periodo di isolamento fiduciario presso l’hotspot di Pozzallo, sono risultati negativi al tampone molecolare. Gli stessi, fermati subito dopo l’ingresso sul territorio dello Stato, si erano sottratti ai controlli di frontiera e pertanto trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo per le susseguenti operazioni di identificazione e isolamento per prevenzione Covid-19” fanno sapere dalla Questura di Ragusa.

I tre migranti sono stati accompagnati nei locali del Centro per i rimpatri di Roma “Ponte Galeria” ed al termine delle procedure burocratiche sono stati rimpatriati nel paese d’origine.

Non si fermano gli sbarchi nella Sicilia sudorientale, nei giorni scorsi, a Marzamemi, 34 stranieri sono arrivati a bordo di una imbarcazione intercettata dalla Guardia di finanza. Sono scattati i protocolli sanitari al fine di verificare se tra loro vi sono persone positive al Covid19. Sono stati trasferiti in una struttura, in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per la rotta dell’imbarcazione e se tra gli stranieri ci sono gli scafisti.

Nelle settimane scorse, gli agenti di polizia di Siracusa hanno eseguito 80 espulsioni nei confronti di altrettanti migranti a bordo della nave quarantena Azzurra, ormeggiata al porto di Augusta, dove ci sono 732 stranieri, di cui 196 hanno ultimato il periodo di isolamento e sono risultati negativi al secondo tampone. I provvedimenti hanno riguardato, come fa sapere la Questura di Siracusa, ” migranti economici”: per 38 di questi, il Questore di Siracusa ha emesso un provvedimento di trattenimento nei centri per i Rimpatri di Torino, Gradisca D’Isonzo (Gorizia) e Brindisi, strutture individuate dal Servizio immigrazione del ministero dell’Interno, dove gli stranieri sono stati accompagnati per essere poi rimpatriati nel paese di origine.