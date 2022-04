in via risorgimento

E’ in gravi condizioni il conducente di una moto che si è scontrato intorno alle 23 di ieri sera in via Risorgimento, a Ragusa, con una macchina.

Ferito in ospedale

Il ferito, dopo l’impatto, è stato soccorso prima dai testimoni che hanno chiesto l’intervento del 118: il personale medico gli ha prestato le prime cure per poi trasferirlo in ospedale dove sarebbe in prognosi riservata.

Le indagini

Sulle cause dell’incidente, ci sono le indagini delle forze dell’ordine ma è probabile che tra le ragioni ci sarebbe la velocità, a giudicare dalle condizioni di entrambi i mezzi.

Test sui conducenti

Gli inquirenti potrebbe sottoporre entrambi i conducenti ai test per verificare se guidavano sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero dare una mano alle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.

Auto ribaltata a Ragusa

Ieri pomeriggio, si è verificato un incidente stradale sulla Provinciale tra Ragusa e Marina di Ragusa. Per cause che sono al vaglio della polizia una macchina si è ribaltata e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite. Almeno in due hanno avuto bisogno delle cure del personale del 118: sono intervenute due ambulanze ed i medici hanno provveduto a prestare le prime cure.

Forse una manovra brusca

Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo ma bisognerà ancora accertare le ragioni per il conducente ha perso il controllo del mezzo. Forse una manovra brusca a causa della presenza sulla carreggiata di un ostacolo ma lo scopriranno gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini.

Sono stati già sentiti i primi testimoni, gli stessi che hanno dato l’allarme mentre il traffico ha subito dei rallentamenti per via della presenza della macchina ribaltata e dei rilievi delle forze dell’ordine.

Incidente a Vittoria

Poche ore fa, a Vittoria, in via Ricasoli, si è registrato un incidente. Secondo una prima ricostruzione, una macchina ha centrato un monopattino sul quale ci sarebbe stata una donna, le cui condizioni non sembrerebbero gravi.

Foto di Franco Assenza