Le vittime soccorse dai vigili del fuoco

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla Catania-Ragusa, in contrada Coffa, in territorio ibleo, tra due auto. Sono stati i vigili del fuoco a soccorrere per primi le vittime, che avrebbero avuto molte difficoltà nell’uscire con le proprie gambe dagli abitacoli dei rispettivi mezzi, scontratisi all’altezza di un distributore di benzina.

I feriti sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 negli ospedali di Vittoria e Ragusa ma, per il momento, i soccorritori non intendono sbilanciarsi sulle loro condizioni fisiche. I carabinieri, avvertiti da numerose richieste di intervento, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause sono ancora poco chiare.

Nel corso della serata, gli inquirenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi sul tratto di strada in cui le auto hanno avuto l’impatto mentre i vigili del fuoco hanno creato attorno alla zona un cordone di sicurezza per consentire alle forze dell’ordine di completare il lavoro, al termine del quale i veicoli sono stati spostati. Ci sono stati dei rallentamenti alla circolazione poi la situazione è tornata alla normalità.