è accaduto a vittoria

Un uomo, residente a Vittoria, di nazionalità rumena, ha tentato il suicidio ma è stato salvato da un carabiniere. E’ accaduto nelle ore scorse a Vittoria, in particolare l’uomo avrebbe voluto lanciarsi da un cavalcavia in via Primo Maggio, a Vittoria, dopo una rottura fragorosa con la moglie, i cui rapporti sarebbero ormai ridotti al lumicino.

La richiesta di soccorso

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi, diverse chiamate sono arrivate al centralino della Compagnia dei carabinieri di Vittoria. Una pattuglia di militari ha raggiunto il cavalcavia ed uno di loro ha avviato una trattativa con l’uomo che ha ha rinunciato al suo drammatico proposito.

Anziano salvato a Siracusa

Nei giorni scorsi, a Siracusa, un uomo di 81 anni, avrebbe tentato il suicidio ingerendo farmaci. E’ stato tratto in salvo dai carabinieri. Il pensionato avrebbe avuto un crollo nervoso a causa di un momento di depressione, presumibilmente legata alle sue condizioni di salute.

La telefonata

Subito dopo aver ingerito i medicinali, forse pentito, ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri ed ha raccontato i suoi propositi all’operatore che lo ha intrattenuto al telefono confortandolo.

Il militare, contemporaneamente, ha coordinato due pattuglie dell’Arma ed un’ambulanza del 118, facendole giungere nel più breve tempo possibile nell’abitazione dell’anziano che, tra l’altro, è situata in zona di campagna a sud del capoluogo.

Trovato privo di sensi in casa

I Carabinieri e i sanitari giunti sul posto hanno trovato l’uomo in cucina privo di sensi.

Un altro caso a Palermo

A Palermo un uomo ha tentato di lanciarsi con l’auto giù da Monte Pellegrino ma si è salvato perché il muretto ha retto all’impatto.

Altro suicidio sul Monte evitato a Capodanno

Proprio nel giorno di capodanno un altro suicidio era stato evitato su Monte Pellegrino. Un ciclista e un carabiniere libero dal servizio, in quel caso, hanno salvato una donna che stava per buttarsi nel vuoto da uno dei belvedere del Monte.

