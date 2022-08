indagine dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Vittoria un uomo di 36 anni, M.M., originario della Tunisia, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel corso di un controllo, i militari hanno rinvenuto nella sua macchina oltre 30 dosi tra cocaina e hashish, per un peso complessivo di oltre 30 grammi.

Soldi dello spaccio in casa

Gli inquirenti si sono poi recati nella sua abitazione, rintracciando del materiale per confezionare la droga e soldi, oltre 1600 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro, e l’arrestato si trova ai domiciliari.

Padre e figlio arrestati per droga nel Siracusano

I carabinieri hanno arrestato due rosolinesi, padre e figlio, che vendevano droga nella zona delle case popolari di Rosolini.

Bloccati a bordo dell’auto

I militari hanno fermato i due nel corso di un controllo su strada, rinvenendo all’interno dell’auto su cui erano a bordo 70 grammi di hashish circa.

La droga in casa

Una successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di sequestrare anche 120 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli arrestati sono stati condotti nel loro appartamento, agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa.

Carabinieri aggrediti a Scoglitti

A Scoglitti, frazione di Vittoria, i militari hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate C.G., niscemese, 39 anni, incensurato. In particolare, nel corso delle operazioni di identificazione, conseguenti ad un presunto furto di auto, i carabinieri sono stati aggrediti dall’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, senza alcun motivo, si è scagliato contro i militari colpendo uno dei due con un pugno al volto e mordendolo due volte al braccio destro.

Militare in ospedale

Il militare, a seguito delle cure ricevute presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria, ha rimediato 10 giorni di prognosi mentre il niscemese è stato accompagnato nella sua abitazione dove è in stato di arresto.