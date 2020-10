Sulla Provinciale 3, nella zona di chiaramonte gulfi

Un incidente stradale si è verificato sulla Provinciale 3, nel territorio di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Sono tre le auto coinvolte in questa violenta carambola ma una delle persone a bordo dei mezzi è stata trasferita in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Nello scontro sono finite una Fiat Panda, un’ Audi Q3 ed una Fiat Grande Punto ma è ancora presto per una ricostruzione esatta della dinamica. A questo ci penseranno le forze dell’ordine che hanno compiuto i rilievi sul tratto teatro dell’incidente ma, come spesso capita, in queste circostanze, la velocità e la distrazione potrebbero aver giocato un ruolo determinante. Gli agenti della Polizia municipale di Chiaramonte Gulfi hanno sentito alcuni testimoni, gli stessi che per primi hanno prestate le prime cure alle vittime prima dell’arrivo del personale medico del 118.

Nei giorni scorsi, nel Ragusano, si è verificato un incidente mortale. Un 28enne di Pozzallo è deceduto sulla Statale 115 nel tratto che da Modica porta a Pozzallo. Piero Modica si trovava in sella a una moto che si è scontrata con una vettura guidata da un siracusano.

Quella che vede coinvolto il 28enne è un incidente per cui la dinamica è al vaglio della polizia stradale del comando provinciale di Ragusa intervenuta sul posto così come la polizia di Stato del commissariato di Modica ed i carabinieri per la viabilità. Modica è stato sbalzato dal sellino della moto per diversi metri perdendo la vita sul colpo. L’equipe del 118, intervenuta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo senza vita, dopo i rilievi, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica. Il giovane lavorava in un bar di un centro commerciale del luogo e stava raggiungendo Pozzallo.

FOTO FORNITA FRANCO ASSENZA