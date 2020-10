in nottata un altro incidente

Un incidente stradale si è verificato in mattinata sulla Provinciale 16 in contrada Alcerito, a Vittoria. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un furgone ed un’auto: ad avere la peggio uno dei conducenti che è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria e le sue condizioni sarebbero serie. Il paziente avrebbe riportato delle ferite gli arti ma i medici non intendono sbilanciarsi sul recupero della vittima. Spetterà agli agenti della Polizia municipale stabilire la dinamica dell’incidente, sono stati compiuti i rilievi per determinare la traiettoria dei mezzi coinvolti. In nottata, sulla Statale 115, nel territorio di Vittoria, si è registrato un incidente autonomo con una macchina, una Bmw, finita, per cause da accertare, contro un muro. Il conducente è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero serie.

Nei giorni scorsi, sulla Statale 115, a Vittoria, un ciclista è stato travolto da un’auto e per lui non c’è stato scampo.

Lo scontro è avvenuto nel tratto in direzione di Siracusa ma ha costretto gli inquirenti a chiudere temporaneamente la 115 per consentirgli di compiere i rilievi, visto che la Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Al vaglio degli investigatori c’è la posizione del conducente della macchina, che era sotto shock, ma è stato sentito per provare a ricostruire la dinamica dell’impatto. Saranno sentiti altri testimoni, tra cui gli stessi che hanno chiesto l’intervento del 118 e che hanno provato a prestare le prime cure alla vittima.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA