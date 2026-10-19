Inseguimento, speronamento e tentativo di investimento ai danni dell’ex fidanzata e del suo nuovo compagno ad Acate. Un 22enne del posto è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ragusa, su richiesta della procura, con l’accusa di tentato femminicidio e tentato omicidio.

I fatti si sono verificati nel corso dell’estate 2026. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Acate, il giovane avrebbe incrociato l’utilitaria con a bordo la coppia all’uscita dal luogo di lavoro. Non avendo mai accettato la fine della relazione sentimentale, conclusa circa un anno prima, il 22enne avrebbe inseguito l’auto a bordo di un veicolo di grossa cilindrata, speronandola fino a farla uscire fuori strada, dove ha terminato la corsa contro un muretto a secco.

La ricostruzione, effettuata attraverso la testimonianza dei presenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza lungo la strada provinciale, ha mostrato come l’azione sia proseguita anche dopo l’impatto. Il giovane avrebbe effettuato una prima inversione di marcia per cercare di investire la ragazza e una seconda manovra per puntare al compagno. I due sono riusciti a salvarsi spostandosi rapidamente e allontanandosi dal mezzo prima dell’impatto.

Le indagini dirette dalla Procura di Ragusa hanno condotto all’emissione della misura cautelare in carcere. Nel capo d’imputazione provvisorio viene contestata la fattispecie di reato prevista dall’articolo 577-bis del codice penale per il tentato femminicidio. Il 22enne è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.