Lo dice l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

La notte è trascorsa tranquilla dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata ieri sera sulla costa ragusana che ha provocato paura tra la gente nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Dai primi rilievi solo qualche edificio ha riportato lesioni ma non cisono dannialle persone.

Il terremoto originariamente era stato valutato di magnitudo tra 4.9 e 5.4 ore 21:27 .

In seguito la scossa è stata registrata come di intensità fra 4,.4 e 4.6. Questa mattna scuole chiuse a Comiso e a Vittoria

Il sisma si è sentito anche a Catania, Siracusa, qualcuno raconta di averlo avvertito in provincia di Palermo. I testimoni raccontano la paura, tremava tutto ed è durato a lungo.

L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri dal centro della città di Vittoria, a 16 chilometri da Acate; a 17 da Santa Croce Camerina; a 19 da Gela. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Caltanissetta ed in alcuni comuni delle province di Messina.

L’ipocentro del sisma, conferma l’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato in mare a pochi chilometri dalla costa e ad una profondità di 30 chilometri sotto la crosta terrestre.

Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e Ragusa, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti è venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre del 1990 il sisma causò la morte di 12 persone, tutte a Carlentini.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci è rimasto in contatto con il prefetto e capo Protezione civile. La gente, man mano, nella notte è rientrata nelle proprie case anche se intant sono rimasti svegli per paura di nuovo più forti scosse.

Alle 2 e alle 7 di stamane altre due scosse di magnitudo 2.2 e 2.4 sono state registrate nella zona delle isole Eolie dove c’è sempre un’attività vulcanicae dunque non avrebbero nullama che vedere con terremoto ragusano. Secondo gli espergi, infine, nessuna relazione fra l’attività dell’Etna e questa scossa di terremto riferibile ad ua faglia sismica nota