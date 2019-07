Un pensionato è annegato questa mattina nel mare davanti al molo di levante di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, nel Ragusano.

Crocifisso Cirnigliaro, 79 anni, si è tuffato ma non è riuscito più a tornare a riva forse perché colto da malore. Due medici hanno notato il suo corpo in acqua ed hanno provato a rianimarlo ma senza alcun esito.

l’ipotesi più accreditata per spiegare la tragedia è quella del malore in acqua dovuto a shock termico dopo il tuffo. Proprio in queste ore un’altra tragedia da annegamento è avvenuta in circostanze diverse ma molto drammatiche ed ha visto protagonista e vittima un bambino morto in piscina durante una festa