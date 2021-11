l'indagine della finanza di siracusa

La Finanza ha scoperto a Rosolini un abuso edilizio

L’immobile realizzato senza autorizzazione del Comune

Nel cantiere lavorava un operaio in nero con il reddito di cittadinanza

I finanzieri di Noto, in un colpo solo, hanno scoperto 3 illeciti. Nel corso di un controllo, a Rosolini, in un cantiere per la realizzazione di un immobile è emerso un abuso edilizio, contestualmente l’operaio impegnato nei lavori di costruzione lavorava in nero e percepiva il reddito di cittadinanza.

L’abuso edilizio

I riscontri effettuati negli uffici comunali hanno consentito di riscontrare che i lavori e la struttura di oltre 90 metri quadrati, realizzata su un battuto di cemento di circa 200 metri quadrati, erano stati avviati e realizzati senza aver ottenuto l’ “autorizzazione a costruire”.

Operaio in nero con reddito di cittadinanza

L’operaio, impiegato in nero nel cantiere, è risultato percettore del reddito di cittadinanza. Secondo quanto fanno sapere dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa ad offrirgli il lavoro sarebbero stati i proprietari dell’immobile.

Segnalazione all’Inps

L’irregolarità è stata inoltre segnalata all’Inps per l’avvio della procedura di revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite, ammontanti a oltre 4000 euro, mentre l’operaio è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Nei giorni scorsi, un uomo, straniero ma residente a Siracusa, a cui era stato sospeso il reddito di cittadinanza ha patteggiato un anno. La sospensione del sussidio era legata alla scoperta di una macchina con cilindrata oltre i 2 mila cc.

Proprietari dell’immobile denunciati

Al termine dell’ispezione, i due proprietari dell’immobile sono stati denunciati alla Procura di Siracusa mentre l’intera area è stata sottoposta a sequestro.

“L’operazione di servizio testimonia ulteriormente il ruolo strategico del Corpo della Guardia di Finanza al contrasto di ogni condotta illecita che possa ledere gli interessi della collettività e deturpare le bellezze paesaggistiche del territorio” spiegano dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa.