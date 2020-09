Indagini dei carabinieri

Tentato omicidio a Noto contro una coppia, 52 anni il marito, 51 anni la moglie, rimasta vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco. L’uomo, con precedenti penali, è stato centrato al collo, all’addome ed ad una gamba mentre la moglie è rimasta leggermente ferita dalle schegge di vetro. Sono stati trasferiti in ospedale, al Di Maria di Avola, ma le condizioni più gravi sono quelle del cinquantaduenne, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico anche se, stando ad alcune fonti investigative, non correrebbe pericoli di vita. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, i coniugi si trovavano nella loro auto, una Fiat Punto di colore rosso, quando sono stati raggiunti da alcuni proiettili. I carabinieri stanno interrogando familiari e conoscenti della coppia, così come la stessa cinquantunenne, allo scopo di risalire all’autore dell’agguato.