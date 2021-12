indagine della polizia di noto

Si è presentato nella sede che ospita il servizio veterinario dell’Asp di Noto con il suo cane e lo avrebbe aizzato contro i medici della struttura, costretti a scappare ed a chiedere aiuto.

Allevatore denunciato

E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e tentate lesioni dagli agenti del commissariato di polizia di Noto un allevatore di ovini che, in quel modo, avrebbe voluto vendicarsi per un presunto mancato intervento degli stessi medici in merito all’ingresso nella sua proprietà di un rottweiler.

In realtà, come fanno sapere dalla Questura di Siracusa, il personale dell’azienda sanitaria aveva provveduto a catturare il cane, poi trasferito in un canile. L’uomo, però, non sarebbe stato soddisfatto anche se le stesse forze dell’ordine hanno spiegato che l’allevatore era in stato di alterazione, forse per via di qualche bevanda alcolica assunta precedentemente.

Tornato all’Asp con il suo cane

Fatto sta che, determinato a dare una lezione, è ritornato nella struttura dell’Asp accompagnato dal suo cane, di grossa taglia ed abbastanza aggressivo.

La fuga dei medici

E per evitare di farsi mordere, i medici ed il resto del personale sono scappati tra gli uffici, provando a chiudersi dentro mentre qualcuno ha informato la polizia. “Gli accertamenti investigativi espletati nell’occorso, le informazioni acquisite, sopralluoghi di polizia scientifica, consentivano – spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa – di acquisire chiari elementi di responsabilità nei confronti dell’allevatore che veniva, pertanto, denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e tentate lesioni”.

Un arresto a Siracusa

A Siracusa, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver aggredito i poliziotti. Quest’ultimi si erano presentati nella sua abitazione per un controllo di un mezzo che era sotto sequestro ma avrebbe reagito scagliandosi contro gli agenti. E’ stato arrestato e come disposto dalla Procura condotto nella sua abitazione, ai domiciliari. Nelle ore successive, sarebbe evaso, rimediando così una denuncia.