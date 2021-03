vertice in prefettura

Incontro in Prefettura per la questione degli alloggi per i braccianti stranieri

Proposto dal prefetto la sottoscrizione di un protocollo di intesa

L’idea è di coinvolgere tutti i Comuni e le aziende agricole

Il Comitato No Villaggio contrario agli alloggi nell’area di Cassibile

Vertice in Prefettura, a Siracusa, per risolvere la questione degli alloggi dei braccianti stranieri che, come ogni anno, si riverseranno nella zona sud del capoluogo per lavorare nei campi.

La vicenda

Il problema è esploso dopo le proteste di un Comitato, contrario alla realizzazione di un centinaio di alloggi a Cassibile dove si teme arriveranno tra le 400 e le 500 persone, rendendo, dunque, insufficienti quelle case, costruite dal Comune di Siracusa con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno. Le altre amministrazioni, tranne Lentini, non hanno provveduto ad edificare degli appartamenti per gli stranieri, per cui il peso dell’accoglienza rischia di finire tutto sulle spalle di Cassibile.

Incontro in Prefettura

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha convocato i sindaci della provincia, i vertici delle forze dell’ordine, l’Ispettorato e l’Ufficio provinciale del lavoro, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione al rebus. Nel corso della riunione, il prefetto ha evidenziato la necessità di un sistema di accoglienza diffuso, “che riguardi tutta la provincia, tenuto conto che la manodopera stagionale viene impiegata da aziende

operanti in tutto il territorio aretuseo” si legge nella nota della Prefettura.

Aziende diano alloggi

Il prefetto ha proposto la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra tutte le parti coinvolte “che, da un lato, favorisca l’incontro fra domanda ed offerta di manodopera e, dall’altro, che impegni le aziende della filiera agricola ad assicurare un’idonea soluzione alloggiativa agli stagionali extracomunitari, nel pieno rispetto della dignità del lavoratore e dei suoi diritti nonché di ogni altro obbligo di legge” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.