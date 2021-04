nella zona di via ascari

Rimossa una discarica di amianto in via Ascari

Bonificata zona che conteneva oltre 9 quintali di lastre

L’intervento dei tecnici incaricati dal Comune

Una squadra, incaricata dal Comune di Siracusa di compiere una operazione di bonifica, ha rimosso da una discarica abusiva in via Ascari, a sud di Siracusa, contenente oltre nove quintali di lastre di cemento-amianto, in gran parte frantumate.

Pericolo per la salute

“Scellerati – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – continuano a gettare via questi materiali in modo indiscriminato e non curanti del pericolo a cui vanno incontro personalmente e che possono causare ad altri disperdendo la fibra di

amianto”.

La rimozione

Il lavoro è stato effettuato nel rispetto delle procedure stabilite per tali materiali. Gli operai specializzati, prima di rimuoverli, hanno provveduto a renderli inerti con un trattamento che consente di fissare le polveri utilizzando una speciale vernice a spruzzo, così da evitare che le particelle di amianto potessero ulteriormente volare via durante l’intervento.

Bonifica in Tribunale

Un paio di mesi fa, è stata completata la rimozione di un’ingente quantità di pannelli in fibra di amianto, del tipo Eternit, presenti in viale Santa Panagia e utilizzati per realizzare una tettoia in un terreno di proprietà comunale. Prima di smontare i pannelli, gli operai specializzati hanno provveduto a renderli inerti attraverso un trattamento che consente di fissare le polveri su ogni singolo pezzo utilizzando una speciale vernice a spruzzo di colore blu, in modo da evitare che le particelle di amianto potessero disperdersi nell’ambiente

Cestini

Frattanto il Comune, attraverso gli operai della Tekra, l’azienda che gestisce il servizio della nettezza urbana, ha installato circa 80 cestini portarifiuti ponendoli in prossimità delle bacheche funerarie e in alcune zone dove erano stati divelti o rubati. “La pulizia è un elemento essenziale e fondamentale del decoro urbano e viene garantita da un

servizio accurato e da attrezzature adeguate. Per questo motivo abbiamo voluto che il nuovo capitolato dell’appalto di igiene urbana prevedesse, oltre alla sostituzione, il regolare svuotamento dei cestini”, hanno concluso il sindaco Italia e l’assessore Buccheri.