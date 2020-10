Operazione a Rosolini, nel Siracusano

Era in sella al proprio scooter un ventenne di Rosolini che, secondo i finanzieri, era in attesa della clientela a cui vendere droga. E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio il giovane, che aveva con se 6 ovuli di hashish, 420 euro in contanti e un coltello a punta. Si trova ai domiciliari, nella casa dei genitori, ma nelle prossime ore, al palazzo di giustizia di Siracusa, potrà chiarire la sua posizione o rigettare la tesi degli inquirenti nel corso dell’interrogatorio nella stanza del gip del tribunale di Siracusa.

Quando i finanzieri della tenenza di Noto gli hanno chiesto cosa ci facesse da solo, il ventenne avrebbe risposto che era in attesa dell’arrivo di alcuni amici ma quella giustificazione non sarebbe stata ritenuta credibile, per cui gli investigatori li hanno perquisito, scovando la droga ed i soldi, posti sotto sequestro. “Sono tutt’ora in corso le attività per identificare l’origine della sostanza stupefacente” fanno sapere dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa. Si tratta della seconda operazione antidroga nel Siracusano: poche ore fa, i carabinieri, al termine di una indagine a Carlentini, nella zona nord della provincia, hanno arrestato un quarantenne che coltivava droga sebbene percepisse il reddito di cittadinanza.

Aveva nella sua disponibilità 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice, una pianta di circa 80 centimetri ma i carabinieri sono certi che l’uomo avesse una propria produzione di marijuana dopo la scoperta in una stanza di un laboratorio ” per la produzione ed essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.