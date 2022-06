la replica di luca cannata

Solidarietà è stata espressa da Assostampa Siracusa, il sindacato dei giornalisti, nei confronti della giornalista Laura Valvo del quotidiano La Sicilia, vittima di un attacco dell’ex sindaco di Avola, Luca Cannata. La cronista, dopo la pubblicazione di un articolo sulla campagna elettorale ad Avola, Comune che andrà al voto il 12 giugno, ha ricevuto dei messaggi su WhatsApp dall’ex sindaco.

La solidarietà di Assostampa

“Capita così, in questi giorni di campagna elettorale, che un articolo attiri le attenzioni di un candidato, ex Sindaco, Luca Cannata, che, invece di affidarsi ad una replica o ad una smentita, accusi una collega, Laura Valvo, del quotidiano La Sicilia, di poca “serenità” e di scrivere “falsità” scrive il segretario di Assostampa Siracusa, Prospero Dente.

“I messaggi inviati dall’ex sindaco di Avola alla collega Laura Valvo sono inaccettabili. Un livore fuori le righe che, come purtroppo accaduto in altri centri della provincia, ha poi scatenato una serie di accuse nei confronti dei giornalisti” prosegue Dente.

I messaggi sui social

La giornalista ha anche ricevuto messaggi sui social, tutt’altro che benevoli, anche da altre frange politiche.

“Il giornalismo quando riceve – dice il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente – lamentele da entrambe le parti in competizione, ha già vinto. Significa che ha assolto al proprio ruolo fino in fondo. E anche quando gli organismi della categoria si esprimono – come in questo caso – lo fanno per tutelare la libertà dei cittadini ad essere informati. Sciocco chi, in contrasto con il candidato in questione, pensa di usare la presa di posizione di Ordine o Assostampa per fini politici. No grazie, siamo ben altro”.

La replica di Cannata

L’ex sindaco di Avola, Luca Cannata, ha replicato al comunicato di Assostampa.

“Sulla base di quali circostanziati avvenimenti – scrive Luca Cannata – nel pezzo si scrive “più misfatti che fatti, in realtà” dando così una indiretta patente di veridicità a tali inqualificabili affermazioni espresse dagli avversari ? Mi spiace che il pezzo sia dunque portatore di falsità e veleni nei miei confronti. Basterebbe venire ad Avola per notare il cambiamento in meglio e che il consenso è basato sul lavoro svolto in questi anni con amore e passione per la mia città”.

“Anche su Dusty e acqua, poi, ci sono state speculazioni: da un lato è noto a tutti che la diminuzione dei conferimenti alla discarica di Lentini riguarda tutti i comuni della Sicilia orientale, dall’altro il Rotavirus ha colpito molti comuni della provincia di Siracusa, come confermato dalla stessa Asp” conclude Cannata.