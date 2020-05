Controlli a Noto

Un imprenditore agricolo di Noto, nel Siracusano, ha rimediato una multa pari a 10 mila euro per non aver adeguato la propria impresa ai protocolli anti covid19 per la tutela della salute dei dipendenti. L’uomo è stato denunciato in Procura: a portare a termine i controlli sono stati i carabinieri del comando provinciale di Siracusa che si sono recati anche in un’altra azienda dove, però, non è stato riscontrato nulla di irregolare.

Dall’ispezione compiute dalle forze dell’ordine, sarebbero emerse alcune irregolarità. “E’ stata verificata la mancata redazione – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – delle procedure operative dedicate all’attuazione di misure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio del virus: negli ambienti di lavoro mancavano infatti dispenser per disinfettanti, gli ambienti non erano stati sanificati ed ai dipendenti, che oltretutto non erano stati tutti sottoposti alla visita medica preventiva, non erano stati distribuiti i dispositivi di protezione individuali anticovid. Per tali motivi l’amministratore dell’azienda è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa, con prescrizione di sanare le anomalie riscontrate, nonché sanzionato in via amministrativa per oltre 10 mila euro”.

Ieri i carabinieri di Siracusa hanno emesso una sanzione al proprietario di una cooperativa ittica, per la vendita di pesce, a causa di alcune violazioni sui protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni anti covid19. La multa è di 3 mila euro ma gli stessi militari della stazione di Ortigia, che hanno portato a termine l’ispezione, hanno inoltrato al prefetto una richiesta di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le irregolarità riscontrate dalle forze dell’ordine sono: violazione degli obblighi di informazione nei confronti dei fornitori, dei trasportatori e di terzi, e l’omessa esposizione della cartellonistica indicante le procedure anti covid19; l’omissione della costituzione dello specifico comitato aziendale, previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da covid19, ed infine, la mancata formazione/informazione, nei confronti dei dipendenti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, delle procedure anti covid19 da adottare in azienda/cooperativa.