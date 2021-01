polizia di siracusa

Nonostante le disposizioni gli imponessero la chiusura, il titolare di un bar, in piazza Santa Lucia, a Siracusa, avrebbe lasciato aperto il suo locale, che, peraltro, era affollato. Cinque i clienti, assembrati e senza mascherina, trovati dagli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, che hanno sanzionato sia il gestore sia gli avventori.

Nei giorni scorsi, gli stessi poliziotti, nell’ambito dei controlli anti Covid19, si sono presentati in una ludoteca, a Floridia, nel Siracusano, dove era in corso una festa per il compleanno di una bambina. Al termine degli accertamenti, sono stati multati 11 genitori e la proprietaria del locale.

Poco dopo l’intervento al bar, i poliziotti, sempre in piazza Lucia, hanno incrociato due persone, in prossimità di un distributore automatico di bevande: entrambe, come riportato dalla Questura di Siracusa, erano senza mascherine e non avrebbero saputo fornire molte giustificazioni alle forze dell’ordine che oltre ad emettere le sanzioni, hanno segnalato uno dei due, in quanto trovato in possesso di droga, posta sotto sequestro.

A Lentini, invece, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato per “rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale” una coppia di coniugi, rispettivamente di 40 e di 34 anni, entrambi con precedenti penali. Gli indagati, fermati per un controllo in piazza Duomo, sarebbero stati invitati ad indossare le mascherine ma invece di farlo avrebbero aggredito i poliziotti che, dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbero stati colpiti. Oltre alla denuncia, la coppia di coniugi di Lentini è stata sanzionata per violazione delle norme anti Covid19.

Qualche giorno fa, a Carlentini, il gestore di uno chiosco è stato multato perché avrebbe servito caffè e cornetti ai suoi clienti al banco, infischiandosene dell’asporto, come prevedono le disposizioni introdotte dalla presidenza della Regione. Al termine degli accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, autori del controllo, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale per un periodo di 5 giorni.