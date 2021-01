operazione dei carabinieri

Stretta agli assembramenti

Clienti consumavano nei locali

Chiusi 4 bar

Altro che restrizioni, 4 titolari di bar, nel Siracusano, tra Augusta e Lentini, aveva aperto al pubblico, come ai tempi prima dello scoppio della pandemia. Nei locali, c’erano clienti, alcuni dei quali senza mascherina ed assembrati, che consumavano caffè e cornetti, dimenticando, insieme ai gestori, la stretta imposta dal Governo con il solo servizio di asporto.

Mentre addentavano il cibo sono comparsi i carabinieri che, al termine degli accertamenti, hanno emesso delle sanzioni, inoltre sono stati chiusi i locali per un periodo di 5 giorni.

A Siracusa

Proprio ieri, ma a Siracusa, la polizia ha trovato degli assembramenti in un bar, in piazza Santa Lucia, nel quartiere della Borgata: sono stati multati sia il gestore sia gli avventori. Nei giorni scorsi, gli stessi poliziotti insieme ai carabinieri del comando provinciale, nell’ambito dei controlli anti Covid19, si sono presentati in una ludoteca, a Floridia, nel Siracusano, dove era in corso una festa per il compleanno di una bambina. Al termine degli accertamenti, sono stati multati 11 genitori e la proprietaria del locale.

Gli altri controlli

Sono state 277 le persone e 128 gli automobilisti sottoposti ai controlli dei carabinieri: 12 persone sono state sanzionate per l’inosservanza dei decreti anti-Covid, per un importo di circa 6 mila euro. Vari i motivi delle sanzioni: alcuni soggetti sono stati sopresi a circolare al di fuori degli orari consentiti, altri invece circolavano senza una valida motivazione.

In questi stessi controlli, un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto effetto dell’alcool, poiché risultato positivo all’esame dell’alcooltest superando il limite tollerato dalla legge di quasi 4 volte. “Le violazioni al codice della strada contestate hanno raggiunto un importo di circa 8.500,00 euro, e 5 sono stati i documenti di circolazione ritirati con 30 punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida” spiegano i carabinieri.