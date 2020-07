Cantieri aperti ma controversie interne tra i sindacati. Stiamo parlando del cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela.

“Siamo fortemente rammaricati che, nonostante i ripetuti tentativi di trovare una soluzione unitaria per tutelare i centodieci lavoratori del cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela, la Filca ritiene inevitabile la rottura del fronte sindacale”. Lo dicono, in una nota congiunta, i dirigenti della Filca Cisl Domenico Murabito e Luca Gintili, che aggiungono: “Tale decisione appare necessaria dopo aver riscontrato una netta divergenza rispetto alla Fillea Cigl e alla Feneal Uil su due punti nevralgici dell’accordo aziendale che riguardano il lavoro straordinario e l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. L’opera è strategica – continua la nota- per il territorio perchè rappresenta una proficua opportunità di sviluppo e di lavoro che ha rischiato qualche anno fa di non ripartire a causa del fallimento della vecchia azienda ma, con grande fatica della stazione appaltante CAS e con il mondo istituzionale e le organizzazioni sindacali, si è riusciti a fare ripartire l’opera affidando i lavori a Cosedil. La Filca -conclude la nota- non accetterà nessun compromesso e siamo pronti a continuare la nostra battaglia in tutte le sedi, anche per via legale qualora fosse necessario, per salvare il destino dei nostri lavoratori”.

Il 4 maggio è partito il cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela a pieno regime. Sono partiti anche interventi minori nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio.

Attualmente, sui lotti 6, 7 e 8 fra Rosolini e Modica, è in corso la costruzione di quasi 20 km di tracciato autostradale. “L’opera, così come decine di altre in Sicilia, ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza coronavirus – aveva spiegato Falcone – ma il Governo Musumeci ha in ogni caso mantenuto costante la vigilanza sul cantiere, garantendo grazie all’impegno del Cas anche i necessari flussi di liquidità. Lavoriamo così al dopo emergenza, per farci trovare pronti quando il lockdown avrà fine e contenere gli effetti della crisi economica sull’Isola”.