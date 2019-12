Il campione messinese

Lo “squalo”, Vincenzo Nibali, è stato avvistato a Noto dove si sta allenando insieme alla sua nuova squadra, la Trek-Segafredo. Il campione messinese, specialista nelle corse a tappe, vincitore del Tour de France, sta preparando la nuova stagione che lo vedrà impegnato nelle più importanti competizioni anche se i veri obiettivi sono il Giro di Italia e le Olimpiadi.

Ma ci sono tante gare in ballo, tra cui il Mondiale su strada che si disputerà ad Aigle-Martigny, in Svizzera, a fine settembre. La prima competizione a cui parteciperà Nibali sarà alla Volta ao Algarve, in Portogallo, a febbraio, poi prenderà parte alla Tirreno-Adriatico, alla Milano-Sanremo, alla Liegi-Bastogne-Liegi ed alla Vuelta di Spagna. Del nuovo team di Nibali fa parte anche il campione del mondo su strada, Mads Pedersen, che sarà in gara anche al Tour de France 2020.

Il team dello squalo ha deciso di compiere delle sessioni di allenamento nel Siracusano, infatti il quartier generale è stato fissato in un albergo di Siracusa: sia nel capoluogo sia a Noto Nibali è stato notato, soprattutto dai tanti appassionati di ciclismo.