opera da 8 milioni di euro

“L’Urega di Siracusa ha aggiudicato il project financing da circa otto milioni di euro per costruire il nuovo cimitero a Portopalo di Capo Passero, in contrada Bongiorno”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone poco dopo il via libera per la realizzazione dell’opera.

“Con la sinergia fra Comune e azione dei privati, la comunità di Portopalo potrà avere una struttura moderna e ben gestita. Un’iniziativa che si inserisce nel virtuoso percorso di efficientamento degli Urega che abbiamo voluto per ridurre i tempi di realizzazione delle opere e generare ricadute tangibili per i siciliani”.

Nei giorni scorsi, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, della presidenza della Regione, ha aggiudicato la progettazione esecutiva di un canale di scolo a Siracusa che possa raccogliere le acque piovane per dirottarle verso il mare. Sono state infatti definite le ultime procedure “in base alle quali della stesura del documento tecnico si occuperà un gruppo temporaneo di professionisti guidato dalla Beta Studio srl di Padova, in ragione di un ribasso pari al 47,5 per cento e per un importo di centotrentamila euro.

“L’opera, attesa da decenni, riguarda il completamento – fanno sapere dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico – del canale di gronda di villaggio Miano nella parte finale di collegamento al canale Pantanelli. Si tratta di un’infrastruttura di fondamentale importanza per lo smaltimento delle acque bianche e pluviali e che prevede varie soluzioni per la complessiva riduzione del rischio. L’obiettivo è quello di proteggere il versante, eliminando all’origine le cause delle inondazioni che si sono registrate negli ultimi anni in concomitanza delle forti piogge, e regolando il sistema di deflusso delle acque, oggi ampiamente inadeguato”.