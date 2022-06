in contrada pantanelli, a sud della città

I cinghiali alle porte di Siracusa. A documentarlo è una foto pubblicata sui social dall’ex assessore comunale di Siracusa, Fabio Moschella che lancia l’allarme. “Potrebbe essere un bel problema se non si interviene presto” spiega Moschella. Uno degli esemplari è stato avvistato in contrada Pantanelli, zona periferica a sud di Siracusa dove vi è molta campagna ma anche degli insediamenti commerciali.

Avvistati nel Messinese

Il mese scorso la Coldiretti, preoccupata per le conseguenze per gli allevamenti zootecnici, aveva proposto un piano per abbatterli. In effetti, dei cinghiali avevano attaccato ed ucciso dei vitelli a Tusa, nel Messinese.

“Serve subito un piano di abbattimento straordinario dei cinghiali che non solo mettono a rischio l’incolumità delle persone ma distruggono anche il patrimonio zootecnico della Regione”. Naturalmente, il problema è per la zone della Sicilia dove vi è una forte concentrazione di aziende zootecniche: nella città di Siracusa non ce ne sono ma la presenza dei cinghiali crea un problema sanitario.

Cinghiali in azione anche nel Palermitano

Cinghiali all’attacco anche a Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo. I suini, nei mesi scorsi, hanno preso d’assalto e sbranato alcuni vitellini. L’allarme è stato lanciato da alcuni allevatori del comprensorio madonita.

Nel Trapanese

Nei mesi scorsi, nuovi avvistamenti di cinghiali sono avvenuti in pieno centro storico a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. L’ultimo è stato immortalato da alcuni passanti addirittura alla cala marina, praticamente il luogo di maggior richiamo e ritrovo della cittadina.

E’ da almeno un paio di anni che ci sono questi avvistamenti. Una situazione allarmante anche perché i cinghiali sono stati visti camminare in branco ed è in quel momento che potenzialmente possono essere pericolosi. Ci sono sempre uno o due adulti con al seguito la cucciolata. La situazione appare sempre più difficoltosa e l’impressione è che questi animali si spingano sempre di più nelle aree più abitate.