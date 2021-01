Scuole chiuse per un’altra settimana a Carlentini, il Comune a nord di Siracusa. Al sindaco, Giuseppe Stefio, non piacciono ancora i numeri dei contagi e dopo essersi consultato con l’Asp di Siracusa ha firmato un’altra ordinanza.

“Con ordinanza sindacale – dice il sindaco di Carlentini – ho disposto la proroga degli effetti della precedente Ordinanza sulla chiusura delle scuole. In particolare la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, durerà fino al 31 gennaio 2021″.

Riaprono le scuole, invece, negli altri due Comuni del Siracusano rimaste chiuse la settimana scorsa: gli studenti di Avola e Portopalo , quelli delle elementari e della prima media, torneranno in classe. “Abbiamo pagato a caro prezzo quel periodo – dice il sindaco di Avola Luca Cannata – e questo vuol dire che non sono state le scuole ad avere veicolato il virus, quanto la violazione delle regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Serve ricordare sempre le norme anti Covid19: distanziamento e mascherine. Stiamo potenziando i controlli – dice ancora il sindaco di Avola, Luca Cannata – infatti nei giorni scorsi la Polizia municipale ha sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria una persona che sebbene fosse positiva è stata trovata per le vie del paese”.