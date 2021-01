solo una parte del reparto sarà operativo

Riapertura parziale del reparto di Cardiologia di Lentini

L’ospedale è stato sotto attacco del Covid19

“Da domani saranno riattivati quattro posti letto, due di Terapia intensiva coronarica e due di Cardiologia, all’ospedale di Lentini“. Lo affermano il direttore sanitario dell’ospedale di Lentini Eugenio Vinci e il responsabile UOSD di Cardiologia e UTIC Vincenzo Crisci, per cui la situazione, rispetto alle settimane scorse, è nettamente migliorata dopo la striscia di contagi nella struttura sanitaria che aveva penalizzato il reparto.

Riprese le attività

“Il provvedimento è stato adottato, su autorizzazione della Direzione sanitaria aziendale, dopo una breve sospensione delle attività non urgenti, come è noto, a seguito di alcuni casi di positività al Covid 19 tra operatori sanitari”. Secondo quanto sostenuto dall’azienda, “la riapertura sarà parziale a causa della temporanea presenza ridotta di medici in servizio che svolgeranno turni di guardia di dodici ore per garantire comunque una idonea assistenza ai pazienti cardiopatici del territorio di Lentini”.

Il calendario

Successivamente si provvederà in maniera graduale, al rientro in sevizio del personale al momento assente, alla riapertura totale del reparto e degli ambulatori.

Covid team

A seguito dei contagi nell’ospedale di Lentini, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha inviato all’ospedale di Lentini il Covid team aziendale composto da Giuseppe Capodieci, Antonino Bucolo e Rosario Di Lorenzo dopo le sofferenze nella struttura sanitaria dove si sono registrati dei contagi.