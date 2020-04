L'attività dei carabinieri

Non vedeva da tempo la sua fidanzata, per cui avrebbe deciso di “fuggire” dalla sua abitazione, sfidando il decreto della Presidenza del Consiglio anti covid19. La voglia di vederla, di darle un bacio ed abbracciarla sarebbe stata irresistibile ma durante il tragitto è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno rispedito a casa ma con una sanzione sulle spalle. I controlli dei militari nel Siracusano sono anche sfociati in due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Sono ai domiciliari Angelino Corrado, 25 anni, disoccupato, con precedenti penali, ed un 18enne, entrambi di Noto. Il primo è stato trovato in possesso di grammi 140 di marijuana, nonché di materiale per il confezionamento delle dosi, l’altro aveva nella sua disponibilità eroina in dosi, nascosta in un accendino, ed una somma in denaro, 50 euro in contanti.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Rosolini sono stati sanzionati – fanno sapere i carabinieri – alcuni soggetti hanno tentato di giustificarsi affermando di essersi recati a casa di parenti o addirittura di essere andati a pranzare a casa di amici; a Palazzolo Acreide è stato sanzionato un uomo di 63 anni che ha dichiarato di essere uscito per disfarsi di vecchie suppellettili; a Noto, Avola e Pachino sono stati controllati e sanzionati alcuni soggetti che hanno affermato di essere usciti per recarsi a casa di fidanzate o di parenti; uno ha addirittura dichiarato di essere stato a casa di un amico per montare un elettrodomestico mentre un altro ha asserito di essersi recato fuori paese per acquistare alcuni prodotti”