Due ragazzi scovati a festeggiare il complanno

Non ce la faceva più a stare lontano dalla sua fidanzata che abita a Siracusa. E così un giovane, residente a Priolo Gargallo, ha deciso di salire a bordo della sua auto e sfidando i controlli si è recato nel capoluogo per andare a trovare la ragazza. Ci era quasi riuscito ma prima di tornare nella sua abitazione è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno sanzionato per violazione delle misure emanate dal Governo al fine di limitare il contagio.

Nell’ambito dei controlli, i militari hanno multato una donna di 58 anni, sorpresa a fare jogging nell’area della pista ciclabile e quando è stata sentita non avrebbe saputo fornire alcuna giustificazione. A Villasmundo, nella zona nord della provincia, un uomo di 32 anni, residente a Carlentini, ha sostenuto di trovarsi lì per lavoro solo che si è scoperto che era disoccupato.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Cassibile,Floridia, Ferla, Lentini, Francofonte, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni sono stati -fanno sapere i carabinieri di Siracusa – controllati e sanzionati diverse persone perché sorprese a girovagare lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione, alcuni di essi anche a bordo di autovetture; a Priolo Gargallo un 35enne augustano è stato sanzionato perché si era recato, fuori dall’ambito territoriale del suo comune, a trovare un’amica; a Noto diverse persone sono state controllate e sanzionate mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine, tutti senza una giustificazione valida. Una donna,in particolare, è stata sanzionata perché trovata a bordo della sua autovettura mentre, da sola, mangiava una pizza contemplando la luna piena; ad Avola due ragazzi sono stati controllati e sanzionati perché si trovavano fuori dall’abitazione per festeggiare il 18° compleanno di uno dei due; a Pachino due persone sono state sorprese in riva al mare mentre erano intente a pescare; a Sortino un uomo è stato sanzionato poiché sorpreso, a bordo della sua autovettura, lungo le vie del centro abitato,dopo che si era recato presso l’abitazione dell’ex coniuge per ritirare un elettrodomestico. Un catanese è stato sanzionato perché si era recato ad Augusta per verificare lo stato di un immobile di sua proprietà. Due soggetti sono stati invece trovati in piazza Sacro Cuore mentre intrattenevano un’accesa discussione su una panchina, un 27enne in ultimo, mentre era in sella alla sua bicicletta”.