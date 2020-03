“Come Comune di Noto abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus”. Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti, dopo averne discusso con la sua giunta.

“Attraverso un conto corrente messo a disposizione dal Comune di Noto sarà possibile effettuare una donazione – prosegue il sindaco Bonfanti – indicando la causale EMERGENZA COVID-19. Forniremo aggiornamenti puntuali sull’andamento della raccolta fondi, così come comunicheremo di volta in volta a quali attività essenziali e necessarie in questi giorni di emergenza ed a quali associazioni o dipartimenti in prima linea per la lotta al Covid-19 saranno devoluti i fondi. Sono sicuro che la nostra comunità, attenta e sensibile quando si tratta di solidarietà e beneficienza, farà sentire la sua parte. Io ed i miei assessori saremo i primi a parteciparvi”. Frattanto, come svelato dallo stesso sindaco un imprenditore, che ha preferito restare anonimo, ha messo a disposizione 100 mila euro. Ma il pensiero della comunità di Noto va al potenziamento dell’ospedale Trigona che potrebbe servire un territorio vasto, fino a Portopalo. Nei giorni scorsi un gruppo di avvocati della zona sud della provincia di Siracusa ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sbloccare la situazione del nosocomio di Noto, azzoppato dai piani di ridimensionamento sanitari.

IBAN: IT 98H02 008 84740 000 3000 24430