Il deputato del Pd Fausto Raciti

“Oggi presenterò un’interrogazione al ministro della Salute per chiedere l’immediata rimozione del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Ficarra, per i gravissimi fatti e comportamenti relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni dei quali avevamo segnalato in precedenza, poi aggravati da quanto emerso nell’inchiesta di Report andata in onda ieri sera”.

Lo annuncia Fausto Raciti, deputato del Partito democratico dopo la bufera attorno alla gestione dell’emergenza sanitaria da parte della direzione dell’Asp di Siracusa, guidata da Salvatore Lucio Ficarra, peraltro, pesantemente attaccato nei giorni scorsi dalla Cgil che, per bocca del segretario provinciale della Funzione pubblica del sindacato, Franco Nardi, ha chiesto la sua rimozione, insieme a quella del direttore sanitario Anselmo Madeddu e del direttore del presidio dell’ospedale Umberto I-Rizza, Giuseppe D’Aquila. “In Sicilia i cittadini hanno diritto a un sistema sanitario all’altezza, in grado di fronteggiare una crisi epidemiologica come questa e pare del tutto evidente che a Siracusa questo compito non possa essere affidato al direttore generale Ficarra”, spiega il parlamentare regionale del Partito democratico.

Frattanto, questa mattina, è scoppiato un altro caso all’Umberto I con la positività di alcuni pazienti del reparto di Medicina/Geriatria dell’ospedale, come evidenziato in una lettera dei medici inviata alla direzione dell’azienda sanitaria in cui si chiede “il blocco transitorio dei ricoveri in Medicina/Geriatria”, “l’esecuzione dei tamponi di tutto il personale medico ed infermieristico” e “la sanificazione dei locali per mettere in sicurezza i pazienti e gli operatori”. Frattanto, la Cgil ha denunciato un altro contagio al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa: “una operatrice sanitaria è risultata positiva” assicura il segretario provinciale del sindacato, autore la settimana scorsa di un esposto presentato al palazzo di giustizia di Siracusa per denunciare il grave rischio corso dai pazienti e dagli operatori sanitari. Il contagio ha interessato anche altri due reparti, Cardiologia, con 4 persone positive, tra medici ed infermieri, ed Oncologia, con un medico e 2 infermieri. E proprio ieri, l’Asp di Siracusa ha deciso di trasferire i pazienti oncologici in un ospedale non Covid, il Di Maria di Avola.