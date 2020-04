La storia

Insieme al suo staff, sta trasformando le maschere di Decathlon in dei respiratori per pazienti con grosse difficoltà respiratorie, ricoverati in Terapia intensiva. A realizzarle è un medico siracusano, Franco Battaglia, e grazie al suo lavoro gli ospedali del Siracusano si sono arricchiti di altri strumenti per consentire di curare i pazienti. La trasformazione di queste maschere da snorkeling è stata ideata da un’azienda bresciana che, dopo aver realizzato valvole stampate in 3D per i macchinari di terapia intensiva, ha riadattato il famoso prodotto, realizzando a tempo record il prototipo che due ospedali bresciani stanno testando. Il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, ha ceduto 25 maschere al medico, che, dopo averle convertite in respiratori, li cederà ai presidi ospedalieri.

“Esempi di grande cuore. Ringrazio il dottor Franco Battaglia che, con il suo staff, trasforma le maschere da sub in respiratori e presidi per i malati Covid e per medici e infermieri. Grazie di cuore a tutti i sortinesi che hanno donato tante delle loro maschere per fronteggiare questa emergenza” ha detto il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che aggiunge. “Ho regalato al medico – dice a BlogSicilia il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – il miele di Sortino, uno dei tesori della nostra comunità e lui ha ricambiato con due scatole di mascherine”.

Anche ad Avola, nei giorni scorsi, c’è stata una mobilitazione per raccogliere quante più maschere di Decathlon possibili, come aveva annunciato lo stesso sindaco, Luca Cannata.