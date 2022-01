in casa trovati altri stupefacenti

Sono stati bloccati a bordo della loro auto, nella zona di corso Gelone, nella zona centrale di Siracusa, due corrieri della droga. Sono stati tratti in arresto marito e moglie, lui 48 anni, lei 42 anni, entrambi siracusani, che avevano nella loro disponibilità due panetti di hashish, del peso di 150 grammi, nascosti nella borsa della donna.

L’indagine

Nella macchina, insieme a loro, c’era il nipotino di 5 anni, che si sarebbe spaventato per il controllo degli agenti delle Volanti e della Squadra mobile anche perché, secondo quanto emerge nella ricostruzione degli inquirenti, la coppia avrebbe mostrato un certo nervosismo.

Perquisizione in casa

A quel punto, la polizia ha preferito trasferire i coniugi al palazzo della Questura per compiere la perquisizione, trovando quel quantitativo di droga.

Successivamente, gli agenti si sono recati nell’appartamento in cui vive la coppia ed al termine dei controlli sono stati rinvenuti 19 bustine di hashish, 3 bilancini elettronici, 4 coltelli di varie misure, materiale utilizzato per il confezionamento della droga ed una pistola Bruni mod.92 calibro 8 a salve con un caricatore e 10 cartucce ancora inesplose.

Sequestro ed arresto

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro mentre i corrieri sono stati dichiarati in stato di arresto, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, in attesa di essere interrogato al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Market della droga gestito da una coppia a Carlentini

Un market della droga a Carlentini nel siracusano. A scoprirlo il mese scorso sono stati i carabinieri della stazione, del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi e dallo squadrone eliportato cacciatori Sicilia di Sigonella. Due gli arrestati, marito e moglie, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, un pregiudicato 44enne già ai domiciliari, lei è invece una commerciante incensurata, avevano messo su una fiorente attività di smercio di marijuana che è stata subito intercettata dai militari che hanno osservato uno strano via-vai dall’abitazione dei due.