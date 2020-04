Emergenza sanitaria

“Per giorni e giorni si è parlato del problema mascherine tralasciando l’importanza dell’approvvigionamento delle tute. Oggi abbiamo piena contezza che i protocolli senza i dispositivi di protezione individuale non servono a nulla”. L’allarme è lanciato dal presidente dell’Ordini degli infermieri di Siracusa, Sebastiano Zappulla, che denuncia la carenza di un dispositivo fondamentale per la sicurezza non solo degli operatori sanitari ma anche dei pazienti. Una situazione piuttosto delicata sollevata da Zappulla, del resto all’ospedale di Siracusa sono stati tanti i casi di infermieri e medici contagiati dal Covid19 al punto da costringere l’Asp di Siracusa, nei giorni scorsi, a chiudere tre reparti e mettere in quarantena il personale.

“Le tute sono indispensabili sia per assistere – spiega presidente dell’Ordini degli infermieri di Siracusa, Sebastiano Zappulla – i pazienti Covid19 e sia per assistere i pazienti sospetti in attesa di tampone. E’ inammissibile che a distanza di due mesi non si riesce ad approvvigionare questo materiale. La Regione, Il Comune, la Prefettura, l’Asp la Protezione Civile, tutti i rappresentanti politici, tutte le organizzazioni sindacali, si adoperino per risolvere questo problema nelle nostre strutture per tutelare tutti gli operatori sanitari. Senza manifestare alcun tipo di protagonismo aiutateci”