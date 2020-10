il monito del sindaco di solarino

“Ho notizie di assembramenti di genitori nelle scuole, è ora di finirla anche perché i controlli saranno severi”. E’ il monito lanciato dal sindaco di Solarino (Siracusa), Sebastiano Scorpo, dalla sua abitazione, dove è in isolamento fiduciario dopo il contagio di un assessore.

“Non possiamo mollare la presa in questo momento – ha detto il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo -, c’è sfiducia in questo momento ma dobbiamo reagire a questo momento triste. Sono in contatto con l’Asp per avere le informazioni sullo stato del contagio: ci sono 12 positivi ma ci sono altre persone in quarantena in attesa del tampone”. Sono stati sanificati i locali del Comune di Solarino ma l’amministrazione ha rinnovato l’appello ai comportamenti responsabili. “Usate la mascherina, chiedete a chi vi sta vicino di usarla, scaricate tutti l’App Immuni, rispettate il distanziamento”.

E’ record di contagi al Covid19 ad Augusta con 29 positivi, come affermato dal sindaco, Cettina Di Pietro, che non parteciperà al ballottaggio per la poltrona da primo cittadino.

Sono 20 i pazienti Covid-positivi ricoverati all’ospedale di Partinico: 19 ricoveri ordinari ed uno in Rianimazione. La struttura da ieri sera è attiva nella nuova organizzazione che prevede 34 posti letto che, in base all’andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di Terapia Intensiva e 4 di Semi Intensiva, sempre per pazienti Covid positivi.

La scelta di chiudere alle emergenze l’ospedale Civico di Palermo, che garantisce assistenza per diverse specializzazioni, sta creando non pochi problemi agli altri pronto soccorso della città che già con l’ospedale Civico a pieno regime faticavano.

Frattanto, è cresciuto il numero dei contagiati tra gli agenti della Polizia municipale di Ragusa. “All’esito dei temponi effettuati al corpo di Polizia municipale in seguito alla positività al Covid19 di un agente, è purtroppo salito a quattro il numero dei vigili urbani contagiati. Stanno bene e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione” afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.