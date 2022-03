la situazione a siracusa

Crescono, seppur ancora leggermente, i contagi da Covid19, in netto calo le vaccinazioni, specie quelle pediatriche. E’ la situazione nella città di Siracusa, che a metà gennaio aveva toccato il tetto dei 6 mila positivi e che ora si attesta sui 1234.

Un abisso se si paragono questi dati ma scorgendo quelli dei giorni scorsi si scopre che i contagi sono in aumento: nella giornata di ieri se ne sono registrati 1159.

Vaccini per i bambini fermi

Numeri, invece, in calo sul fronte dei vaccini, in particolare quelli per i bambini: la copertura per la prima dose è del 26,42%, per la seconda è del 22,09%. (Il dato si riferisce alla fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni)

Dose booster

In merito alla vaccinazione con la terza dose, il cosiddetto booster, ecco la situazione: 45,96% (da 12 a 59 anni); 75,24% (da 60 anni in su); la media è del 55,59%.

Impennata di casi in Sicilia

Il Covid19 sembra dimenticato ma il virus circola ancora e così compaiono le code di ambulanze a Palermo, le code per i tamponi intorno alla fiera del Mediterraneo e risalgono, sia pur di poco, i ricoveri in terapia intensiva e i positivi totali.

I ricoveri in Terapia intensiva

Da tenere sotto controllo, avvertono gli esperti, è la frenata nel calo dei nuovi casi, mentre l’occupazione delle terapie intensive si mantiene stabile o in lieve risalita in Sicilia.

A fotografare la situazione ospedaliera è il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 6 marzo, dal quale emerge che l’occupazione dei posti in terapia intensive da parte di pazienti Covid è ferma al 6%, a fronte del 28% che si registrava un anno fa. E’ stabile anche, al 14%, la percentuale di posti letto in area non critica, che un anno fa toccava il 32%.

Chiude Comune di Ragusa

Si sono registrati dei casi di Covid19 tra i dipendenti del Comune di Ragusa. I risultati dei tamponi sono arrivati nelle ore scorse e se l’Asp sta provvedendo a tracciare il contagio per impedire una propagazione ulteriore l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere i locali del Municipio, allo scopo di effettuare la sanificazione dei locali.