il nuovo calendario

Con il rallentamento delle vaccinazioni, l’Asp di Siracusa ha deciso di cambiare il calendario negli Hub. Ci saranno meno ore a disposizione per sottoporsi al vaccino.

“Meno vaccinazioni”

“Tenuto conto dell’attuale quadro epidemiologico e della notevole riduzione dell’attività vaccinale anti covid registrata nelle ultime settimane, nonché della possibilità per i cittadini di sottoporsi a vaccinazione anche tramite i medici di medicina generale e le farmacie, l’Asp di Siracusa ha provveduto, dal 7 marzo 2022, ad una ulteriore rimodulazione sul territorio provinciale delle sedi, delle giornate e degli orari di apertura dei centri vaccinali.

Le modalità di accesso

Con la nuova programmazione, dopo quella del 21 febbraio scorso, rimangono assicurati almeno un punto vaccinale in ogni comune per favorire la somministrazione delle dosi booster per i soggetti già prenotati e per le dosi di richiamo, nonché i centri vaccinali con le corsie dedicate alle vaccinazioni pediatriche e i punti nei presidi ospedalieri per l’accesso protetto su programmazione per i pazienti a maggior rischio allergologico. Coloro che erano già prenotati sono stati informati con gli sms.

La prenotazione

Per l’accesso ai centri vaccinali anti covid dell’Asp di Siracusa viene mantenuta come canale preferenziale la prenotazione nel portale gestito da Poste Italiane ma chiunque della popolazione target può presentarsi liberamente nelle giornate e nelle fasce orarie indicate nella nuova programmazione, che potrebbe essere ulteriormente modificata nei prossimi giorni, consultabile nella home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it alla voce “Centri vaccinali anti covid-19”.

Ecco il nuovo calendario

Augusta Punta Izzo – CRDD Marina Militare martedì 8.30–13.30, giovedì 8.30-13.30 e 15-19

(pomeriggio anche pediatrico) e sabato 8.30-13.30 (anche pediatrico).

Avola P.O. Di Maria (anche vaccinazioni "protette") lunedì ore 14-18, martedì ore 14-18 (pediatrico),

giovedì 14-18 e venerdì 14-18.

Buccheri viale A. De Gasperi 2 giovedì ore 9-13

Canicattini SEMP Via Umberto 391 lunedì 14-19, giovedì 14-18 (pediatrico) e venerdì 14-19

Carlentini Sede Protezione Civile martedì ore 15-19 e sabato ore 15-19

Ferla SEMP Via Garibaldi s.n. mercoledì ore 9-13

Floridia Centro Servizi contrada Vignarelli martedì ore 14-19, mercoledì ore 9-14 e 14-19 pediatrico e

venerdì ore 9-14

Francofonte la Guardia Medica Contrada Coco 1 martedì e giovedì ore 8-14

Lentini il P.O. di Lentini (anche vaccinazioni "protette") lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 8-14

Lentini pediatrico piazza Aldo Moro lunedì e venerdì ore 15-18

Melilli SEMP Via Martiri di Via Fani s.n. venerdi ore 9-13

Noto P.O. Trigona (anche vaccinazioni "protette") lunedi e mercoledi 8-14, martedi 15-19 (pediatrico)

e sabato (anche pediatrico) ore 8-14

Palazzolo Protezione Civile Via Campailla lunedì, mercoledì, venerdi ore 15-20 e sabato 9-14

Portopalo Hub martedì e giovedì 8-14 e sabato e domenica (pediatrico) ore 8-14

Priolo c.da Cava dei Sorciaro c/o Cerica mercoledì e sabato 8-13 (anche pediatrico)

Rosolini SEMP Via Cav. Domenico Marina 1 lunedì, mercoledì e venerdì 14-18 e sabato 9-13

Solarino SEMP Via Magenta 1 mercoledì 9-14 e pediatrico ore 14-18 e giovedì 9-19 anche pediatrico

Sortino SEMP Via Libertà 125 lunedì ore 13-17

Siracusa HUB Urban center mercoledi e venerdi ore 14-19 anche pediatrico e sabato e domenica 8-13

anche pediatrico

Villasmundo ex Scuola S. Giuliano venerdi 15-18

Siracusa PO Umberto I riservato su programmazione alle vaccinazioni “protette£ per i pazienti a maggior rischio allergologico