tra i positivi 15 ospiti e 2 operatori

Un focolaio si è registrato in una casa di riposo in via Filisto, nella zona nord di Siracusa

Ci sono 17 positivi, tra cui 15 ospiti e 2 operatori

I familiari dei contagiati saranno sottoposti ai tamponi

Focolaio in una casa di riposo di Siracusa, nella zona di via Filisto, a nord della città, dove si sono verificati 17 contagi, tra cui 15 ospiti e due operatori.

Tamponi

Al via gli accertamenti per capire l’origine del contagio ed al tempo stesso sono stati adottati tutti i provvedimenti per circoscrivere la diffusione del virus. Sotto osservazione, ci sono i parenti delle persone positive che saranno sottoposti a tampone per capire se anche loro hanno contratto il Covid19.

La situazione a Siracusa

Sono attualmente 116 i positivi nella sola città di Siracusa, una situazione che, al momento, non è preoccupante, ma il dato, alla luce di quanto accaduto in quella casa di riposo, potrebbe subire un aumento.

Augusta verso la zona rossa

“Siamo passati in un giorno da 64 a 110 positivi ma le proiezioni per questa settimana non sono per nulla buone”. Lo ha detto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che non esclude la possibilità della zona rossa per il secondo Comune del Siracusano come numero di abitanti.

Violazioni delle norme anti Covid19

“La situazione è davvero brutta – dice il sindaco Giuseppe Di Mare -, troppe persone hanno dimenticato le regole basilari per il contenimento del Covid19: distanziamento e mascherine. Purtroppo, ho visto tanta gente in giro e così non va bene, sembra che ci si sia dimenticati di quanto il virus sia letale”.

“Pronti a chiudere le scuole”

Come fa sapere il sindaco, ci sono molte classi in quarantena, e “tanti bambini positivi, per cui stiamo valutando la possibilità, d’accordo con l’Asp di chiudere le scuole anche se questa è una modalità che non mi piace ma se necessaria va adottata” spiega il sindaco