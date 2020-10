il sindaco ha avviato la sanificazione dei locali

Uno dei primi provvedimenti adottati dal neo sindaco di Floridia, Marco Carianni, è stato di disporre la chiusura di tutti gli uffici comunali. Si è scoperto, dall’esito del tampone, la positività di un dipendente del Municipio. “Tutti gli uffici rimarranno chiusi mercoledì e giovedì: ho già firmato l’ordinanza per la sanificazione dei locali comunali e la pulizia straordinaria” dice il sindaco, eletto circa due settimane fa all’esito del ballottaggio con l’altro candidato a sindaco Salvo Burgio.

L’Asp di Siracusa sta provando a risalire all’origine del contagio, in ogni caso il paziente è in isolamento ed i familiari sotto osservazione così come i colleghi di lavoro. I tamponi diranno se vi sono altri contagiati. A Noto, sono 59 i positivi a Noto ma molti di questi sono i contagiati delle due case di riposo. Lo ha detto ieri il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che ha ammesso di non voler chiudere il cimitero in occasione della giornata in memoria dei defunti. “Sarà garantito l’accesso – ha detto il sindaco – ma nel rispetto delle misure di sicurezza, per cui mascherine e distanziamento sociale”.

E’ in aumento il numero dei contagi a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. “Alla luce degli ultimi aggiornamenti ufficializzati dall’Asp, ad oggi – spiega il sindaco di Francofonte, Daniele Nunzio Lentini – i casi accertati di cittadini positivi al Covid19 sono in aumento e precisamente 12. Si rassicura la cittadinanza che i protocolli sono stati attivati tempestivamente e che per i cittadini coinvolti è stato disposto immediatamente l’ isolamento domiciliare”.

A Lampedusa, la situazione attuale è di 40 positivi e 2 dubbi. «Questi numeri – ha proseguito il sindaco – indicano una percentuale di tamponi positivi, rispetto al totale dei tamponi effettuati, pari al 3,17%. È una percentuale sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale (che in questi ultimi giorni risulta essere tra il 10% ed il 13%) e questo dato, di fatto, smentisce le falsità diffuse in malafede da chi sostiene che ‘l’arrivo di migranti sull’isola ha portato ad un aumento della diffusione del virus’. A questo proposito voglio ringraziare ancora una volta le Forze dell’Ordine, il personale medico e sanitario dell’USCA, e quanti a vario titolo sono impegnati nella gestione dell’accoglienza dei migranti sull’isola con sacrificio e professionalità, a difesa della salute pubblica»